"Ho gioito e ho pianto tanto". Il 'grazie" di Ilaria, la cerignolana di Miss Italia che ha fatto sognare e impazzire la Puglia

Già Miss Foggia e Miss Cinema Puglia, ieri sera a Jesolo Ilaria Petruccelli ha sfiorato l'impresa a Miss Italia classificandosi tra le prime 10 ragazze del concorso di bellezza giunto alla sua 80esima edizione.

18 anni di Cerignola, iscritta alla Facoltà di Medicina a Roma, la sua statura (1,79 cm), la sua straordinaria bellezza, il fascino e gli occhi azzurri, non sono passati di certo inosservati. Tutt'altro. La 'Bella di Cerignola' ha insidiato fino all'ultimo respiro le sue avversarie, ha fatto sognare amici, parenti e tanti nuovi fan. Impossibile non notarle tra le 80 partecipanti.

Ilaria è piaciuta, ha dimostrato personalità e anche un pizzico di ironia nella gag con l'attore Sergio Assisi. Ha sfiorato il podio, ma anche la vittoria. Ha portato in alto in alto il nome della Capitanata e soprattutto della Puglia. Ha fatto sognare Cerignola.

All'indomani della vittoria di Carolina Stramare, Ilaria ha affidato a Instagram l'angolo ringraziamenti "per il sostegno e il calore ricevuto".

"Per quanto riguarda la serata di ieri sono contentisssima e orgogliosissima di come sia andata, tutti i sacrifici di queste settimane sono stati ricompensati a pieno dalle emozioni vissute su quel palcoscenico, ma soprattutto dietro! Ho conosciuto persone fantastiche, ho gioito e ho pianto tanto. Un mix inspiegabile!!! Grazie ancora a tutte le persone che hanno fatto in modo che arrivassi tra le 10 ragazze più belle d'Italia"