Il treno di babbo natale lab

Siete pronti a divertirvi con gli Elfi nella Casa di Babbo Natale e costruire insieme il vostro gadget di Natale? Gli elfi Vi aspettano per creare un simpatico trenino in gomma crepla e per accompagnarvi all'incontro con Babbo Natale. La casa di Babbo Natale é in via Alfieri 21. Prenotazione obbligatoria con saldo anticipato senza possibilità di rimborso.