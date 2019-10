Con "Il test" parte la nuova stagione di "Foggia a Teatro"

Comincia subito con una commedia la sesta edizione di “Foggia a Teatro”, la rassegna allestita al Teatro del Fuoco con otto appuntamenti da ottobre a maggio prossimo.

Il primo è in programma venerdì 18 ottobre (sipario ore 21) e vedrà come protagonisti Roberto Ciufoli, Benedicta Boccoli, Simone Colombari e Sarah Biacchi.

Lo spettacolo dal titolo “Il Test”, per la regia dello stesso ex membro della “Premiata Ditta”, inizia proprio dalla Capitanata il suo tour italiano, dopo la prima nazionale messa in scena la scorsa settimana a Roma.

La storia racconta le vicende di Hec̀tor e Paula, una coppia con qualche problema economico. Devono affrontare la scelta proposta dal vecchio amico Toni, in attesa che li raggiunga per cena Berta, la giovane fidanzata psicologa di successo. Una decisione apparentemente semplice: accontentarsi di una piccola ma immediata fortuna o aspettare lunghi anni per decuplicarla? Il dilemma che inizia come un semplice e teorico test di personalità, in un clima di divertita amicizia, diventa sempre più causticamente feroce e mette progressivamente a nudo i caratteri, i pensieri reconditi e i delicati segreti dei quattro commensali. Fra battute di spirito al vetriolo e sferzanti dialoghi i protagonisti vengono spinti a prendere decisioni che nell’arco di una cena cambieranno radicalmente le loro vite, forse per sempre.

L’inizio è quindi subito in grande stile per la nuova proposta artistica che riesce a coniugare teatro, musica e danza, sempre spaziando su tutto il repertorio del divertimento, dalla commedia al musical e finendo all’operetta. Nelle cinque precedenti stagioni, il tutto esaurito ha caratterizzato quasi sempre (anche con frequenti repliche) il teatro di Vico Cutino, ormai divenuto un centro irrinunciabile del panorama teatrale dell’intera Capitanate e di Foggia in particolare.