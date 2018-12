Al Teatro dei Limoni ‘Il Prodotto’, un ponte tra Foscolo e ‘Black Mirror’

Immaginare, creare e poi rischiare. Rischiare in prima persona, fondersi e confondersi col pubblico. Offrire sempre qualcosa di nuovo, fosse anche solo un punto di vista. Questo noi facciamo, questo voi vedrete. Solo 25 persone alla volta.

“Il Prodotto” è uno spettacolo fantascientifico, un tema classico raccontato in forma distopica: un ponte tra Foscolo e “Black Mirror”; una strada tra scienza e misticismo.

Il Prodotto è il futuro. La rivoluzione digitale ha raggiunto la propria glorificazione: eliminare per sempre la morte umana. Il Prodotto è un servizio, una possibilità, il Prodotto è un dono. Il Prodotto è l'esistenza. Eterna. Se c'è qualcuno che ami e adesso non c'è più, il Prodotto ti darà l'opportunità di rivedere il sorriso installarsi sulla sua interfaccia. La vita è nuova, ed è fantastica come la vecchia. Questo è il tuo biglietto per il futuro. Il Prodotto si presenta. Ti aspettiamo da sempre.

"Il Prodotto" spettacolo per 25 spettatori alla volta

produzione Teatro dei Limoni

con Paola Capuano, Francesca De Sandoli, Christian di Furia, Roberto Galano, Massimo Iannantuoni, Leonardo Losavio, Enza Notarangelo, Maggie Salice

regia Roberto Galano

22/23/26/27/28/29 Dicembre 2018

ore 19:00 - 20:00 - 21:00 - 22:00

Prenotazione oraria obbligatoria

Ingresso riservato ai soci

RIDUZIONI per gli OVER 65, per gli studenti di scuole medie, superiori e universitari e per chiunque frequenti un laboratorio teatrale, una scuola di teatro o un’accademia teatrale, su tutto il territorio nazionale (Progetto "White list").

Info e prenotazioni: 3249948645 - info@teatrodeilimoni.it