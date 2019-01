Il pensiero digitale applicato all’azienda

Sabato 2 febbraio appuntamento al Coworking SmartLab di Manfredonia per una full immersion dalle 9,00 alle 18,00 sul tema del momento: l’ecommerce.



A tenere l’incontro, organizzato dalla web school InnovAttiva di San Giovanni Rotondo, in collaborazione con il Coworking di Manfredonia, il giovane imprenditore napoletano Luca Carbonelli, tra i pionieri italiani del commercio online.



In questi anni, Luca è stato intervistato da praticamente tutte le testate giornalistiche nazionali. La torrefazione di famiglia, Caffè Carbonelli, diventa un caso aziendale di successo ed è apparso su tv e giornali. Invitato a raccontare la propria case history, ha partecipato ai più importanti eventi di settore e ricevuto premi e riconoscimenti degni di nota.

Dopo soli sei mesi dall'avvio dell'attività su Ebay nel 2006, la piattaforma lo aveva già premiato come miglior venditore della categoria PMI per il modo innovativo di presentare i prodotti e per i risultati ottenuti.

Nel 2013 Google inserisce Caffè Carbonelli come testimonial del progetto "Eccellenze in digitale". Nello stesso anno arriva il Premio Smau 2013 per la categoria Marketing Digitale e E-commerce.



Non è un caso se viene considerato tra i maggiori esperti italiani dell’e-commerce. In tempi in cui la vendita online sembrava ancora fantascienza, Luca Carbonelli, 36 anni, non solo è riuscito a salvare l'impresa di famiglia in difficoltà, ma le ha restituito nuova vita, arrivando a decuplicare il fatturato proprio grazie al web.



Sabato 2 febbraio metterà a disposizione dei partecipanti competenze ed esperienza per strutturare al meglio la propria presenza online.

Info e biglietti su https://www.lucacarbonelli.it/amazon-come-partner-commerciale/