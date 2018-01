‘Il mistero della jaletta perduta’, al Teatro dei Limoni lo spettacolo di Roberto Moretto

Nuovo appuntamento con Merende da Favola, la rassegna di teatro per famiglie del Teatro dei Limoni: "Il mistero della jaletta perduta", scritto e diretto da Roberto Moretto.

"Un vero campione deve centrare la Jaletta al galoppo e non deve farsi bagnare dall'acqua che cade dal secchio! Tu da grande devi essere un campione! Come a tuo padre devi essere!"

E' così che iniziano le giornate del piccolo Gaetano, campione di stirpe ma testone di suo. Era il giorno prima della Giostra della Jaletta, seguitemi bene, la giornata più indescrivibile e avventurosa che Gaetano abbia mai vissuto. Bene, a colazione egli confessa al padre che da grande vuole fare il "buffone" alla giostra, dice che gli piace far ridere la gente. Eh, ma il papà di Gaetano ha ben altre ambizioni per suo figlio e gli nega assolutamente questo sogno. Ecco, la storia potrebbe finire qui, ma fatto sta che il giorno stesso la Jaletta... sparisce!

Tutto il paese accusa il nostro prode Gaetano che sarà costretto a scappare e a cercare di superare ben sette prove per combattere per il suo sogno! No, tranquilli, non lo lasceremo da solo, gli abbiamo mandato degli amici, non abbiate paura, sono un po' strani, ma sono amici. Loro gli indicheranno la via, speriamo solo non gli facciano troppi scherzi!

"Il mistero della jaletta perduta"

con Paola Capuano, Francesca De Sandoli, Christian di Furia, Roberto Moretto

scenografia Annalucia Palladino

hi-tech props Massimo Iannantuoni

temi musicali Christian di Furia

regia Roberto Moretto

con il patrocinio del Comune di San Marco la Catola e dell'ASD Giostra della Jaletta

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Info e prenotazioni: ragazzi@teatrodeilimoni.it / 3921242850 / 3249948645

Gallery