'Il giardino dei libri' in scena alla Biblioteca Minuziano

Presso il giardino adiacente la Biblioteca Comunale "Alessandro Minuziano" si terrà il quarto appuntamento della rassegna culturale estiva "Libri in scena - E...state in biblioteca 2019" organizzata dall’Amministrazione Comunale – Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Minuziano. E’ in programma l’evento dal titolo Il Giardino dei libri a cura della compagnia teatrale Foyer '97. L’ingresso è naturalmente gratuito.

Sparsi tra gli alberi e le panchine del giardino, illuminati dalla luce suggestiva delle candele, gli attori coinvolgeranno il pubblico nella lettura e nella recitazione di alcuni passi di racconti ispirati al mare, con coinvolgenti musiche di sottofondo.