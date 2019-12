Il giardiniere dei sogni - lettura e atelier creativo sulla costruzione di un libro alla Ubik

Il Giardiniere dei Sogni

Lettura + Atelier Creativo sulla costruzione di un libro!

Domenica 15 Dicembre a Ubik Foggia



Unico Turno h.18:00 (durata 1 ora e mezza)

(4/10 anni) Iscrizione obbligatoria

Invia un messaggio Whatsapp al: 345 0228776



Creiamo un libro!

Laboratorio di Legatoria per la costruzione di un libro a partire da carte, fogli, cartoncini, ago e filo!

Grazie alla lettura del libro “Il Giardiniere dei sogni” ci tufferemo in un fantastico viaggio nel mondo dei Libri.

Il Giardiniere dei sogni è un inno dolcissimo alla bellezza della lettura, la storia di tutte le storie.

Con tanta maestria e con la sua vecchia macchina da scrivere il nostro giardiniere dei sogni ci farà conoscere l’arte della legatoria, un’antichissima tradizione millenaria.



I bambini impareranno ad eseguire una legatura base, che metteranno in pratica autonomamente. E alla fine potranno scrivere i loro ricordi nel piccolo libro/taccuino che avranno realizzato!



Partendo da semplici tecniche di legatoria, ogni bambino costruirà il proprio manufatto, con cartoncini, ago e filo, sviluppando in questo modo capacità manuali, artistiche ed espressive.



