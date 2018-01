Al Piccolo Teatro Impertinente si apre il 'Circo Magico'

Come ogni anno la Piccola compagnia Impertinente ospita in cartellone uno spettacolo internazionale. Per la stagione teatrale 2017/2018 lo spettacolo estero arriva dalla Polonia ed è dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie.

Sabato 13 e domenica 14 gennaio (Primo spettacolo ore 17, secondo spettacolo ore 19) andrà in scena 'Il Circo Magico', Ideazione e regia di Emilia Betlejewska, con Emilia Betlejewska, Damian Droszcz, Adrian Wilk.

"Il circo magico" racconta un incontro tra mondi diversi: da un lato un vecchio e deluso clown cacciato dal circo perché troppo anziano, dall'altro un ragazzino speranzoso che ambisce a diventare clown. La scoperta della valigia del vecchio clown permetterà al ragazzino di imparare, di sbagliare ed iniziare a realizzare i propri sogni.

"Il circo magico" è uno spettacolo muto realizzato con la tecnica del teatro fluo, la cui magia sarà capace di coinvolgere le famiglie in un viaggio indimenticabile.

Info/prenotazioni

info@piccolacompagniaimpertinente.com

320.62.12.489 - 0881.196.11.58