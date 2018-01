'Il cassetto dei ricordi', un incontro dedicato agli ospiti della casa di riposo 'Masselli'

Sabato 20 gennaio, dalle ore 17.00 alle 19.00, presso la Casa di Riposo ‘Concetta Masselli’ di San Severo, si svolgerà l’appuntamento ‘Il cassetto dei ricordi’, un incontro dedicato agli ospiti della struttura durante il quale saranno proiettate foto e filmati d’epoca riguardanti la storia e la tradizione del territorio dell’Alto Tavoliere. L’incontro rientra nelle proposte migliorative presentate nell’offerta tecnica dalla ditta aggiudicataria Archeologica srl.

L’ I. P. A. B. “Casa di Riposo C. Masselli” è un’istituzione pubblica di assistenza e beneficenza eretta in Ente Morale con R. D. del 12.06.1907 con la denominazione di “Asilo per Inabili al lavoro” grazie all’atto di donazione della Fondatrice “Concetta Masselli” – Marchesa di Grumo. Con D. A. R. S. S. n. 200/1983 è stato approvato il Nuovo Statuto, a seguito del quale, l’IPAB ha assunto il nome di “Casa di Riposo C. Masselli”. La struttura si prende cura degli ospiti in un ambiente familiare offrendo servizi idonei alle loro esigenze, con personale qualificato, e si occupa di favorire la socializzazione e mantenere vivi interessi e tradizioni, attraverso l’attività di operatori socioculturali.

L’iniziativa ‘Il cassetto dei ricordi’ rientra nel ciclo di appuntamenti organizzati dal progetto SAC TratturArte - Alto Tavoliere, di cui il Comune di San Severo è ente capofila, finanziato con Delibera CIPE 92/2012 -A.P.Q. rafforzato “Beni e Attività Culturali” - FSC 2007/2013 - Scheda 49 - “Interventi materiali ed immateriali di valorizzazione dei beni di maggiore rilievo territoriale storico culturale”. Il progetto SAC TratturArte, partito lo scorso settembre 2017, proseguirà fino al 31 dicembre 2018 nei comuni sopra indicati, e si compone di una serie di iniziative culturali realizzate all'insegna di un approccio di tipo esperienziale per la valorizzazione, promozione e conoscenza del territorio dell'Alto Tavoliere, caratterizzato dal comune denominatore costituito dal Tratturo Regio Foggia – L’Aquila.

La segreteria del progetto SAC TratturArte, numero telefonico 380.9020728, è operativa dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00-20.00; sabato e domenica dalle ore 10.00-13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.