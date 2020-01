Il Carnevale arriva in anticipo al Museo dei Pompieri

Domenica 16 febbraio grande festa in maschera, visite guidate, giochi e premi per i bimbi. E l’ingresso è ridotto per tutti!



Domenica 16 febbraio 2020, il Carnevale arriva in anticipo al Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana di Manfredonia (FG), dove tutte le famiglie potranno accedere a prezzo ridotto ed i bimbi potranno venire vestiti in maschera, per trascorrere una giornata all'insegna dell'apprendimento e del divertimento!

A partire dalle ore 9.30, difatti, sarà possibile lasciarsi sorprendere dai 2.500mq di esposizione del più grande e suggestivo Museo dei Pompieri al mondo, grazie ad una visita guidata che porterà adulti e piccini alla scoperta di oltre 3.000 pezzi che raccontano come abbia funzionato nel tempo il servizio di soccorso in caso d’incendio. Visitare il Museo significa anche compiere un’esperienza totalmente immersiva, grazie alla realtà virtuale che simula la presenza di un incendio lungo tutto il percorso espositivo.

Dopo un break nella caffetteria del Museo, i bambini potranno sfilare in maschera lungo gli spazi del Museo. Una giuria selezionerà il bimbo e la bimba che indosseranno gli abiti più belli e divertenti, per premiarli con un ricco dono offerto dal Museo. Al termine della sfilata, i bambini potranno cimentarsi in piena sicurezza in una reale prova di spegnimento del fuoco, oltre ad accedere ad un'area ludica loro riservata, ricca di giochi e videogiochi a tema, per giungere in seguito all'area giochi gonfiabili, dove i più piccoli potranno vivere emozioni da vero pompiere per un giorno!

Le attività si concluderanno nella caffetteria del Museo dove, in occasione dell'Epifania, saranno offerti caramelle e piccoli doni a tutti i bimbi partecipanti!



"Una Domenica al Museo" consentirà l'accesso agli adulti al costo di soli 8€, anziché 10€, e ai bambini al costo di soli 10€, anziché 13€. I bambini fino ai 2 anni potranno accedere gratuitamente.

L'iniziativa fa parte degli eventi promossi dal Museo per offrire l'opportunità a single, coppie e famiglie di usufruire delle attività del Museo a prezzo ridotto per una domenica al mese, comunicata in anticipo sul sito web e sui canali social del Museo.



La partecipazione all'evento "Una Domenica al Museo" prevede la prenotazione obbligatoria, che potrà esser effettuata contattando il numero (+39) 0884 541995 o inviando una email all'indirizzo info@museostoricopompieri.it.



Vi aspettiamo al Museo!



Informazioni e prenotazioni:

Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana

Viale Antonio Meucci - Zona Industriale D46

c/o Cittadella della Sicurezza e della Formazione

71043 Manfredonia (FG)

(+39) 0884 541995

info@museostoricopompieri.it

www.museostoricopompieri.it