A Foggia tutto pronto per 'Il carnevale a merenda'

Tutto pronto per un pomeriggio all'insegna del divertimento. A Foggia in via Afieri si aprirà il carnevale con la simpatica animazione e si metterà alla prova anche la creatività dei partecipanti, con la creazione di simpatiche maschere di carnevale mediante la tecnica dello scratch.

E poi? Si farà una una dolcissima merenda, cui seguirà una sfida all'ultima.....caramella. L'evento è aperto a tutti gli ospiti a partire dai tre anni. Non è previsto l'accompagnamento dei genitori.



INGRESSO 10 EURO

Sono ammesse solamente stelle filanti. La prenotazione e il saldo anticipato sono obbligatori senza diritto di rimborso in caso di mancata partecipazione.