"Il Berretto a sonagli": al 'Verdi' l'opera di Pirandello

Primo appuntamento del 2020 con la stagione teatrale organizzata dal Comune di San Severo – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Il prossimo mercoledì 8 gennaio (porta ore 20,30, sipario ore 21,00) sul palco del Teatro Comunale Giuseppe Verdi andrà in scena Il Berretto a sonagli di Luigi Pirandello con Gianfranco Jannuzzo (Corte Arcana – L’isola Ritrovata). Altri interpreti Emanuela Muni, Rosario Petix, Carmen Di Marzo, Alessandra Ferrara, Claudia Tosoni, Alessio Di Clemente, Anna Malvica. Scena Carmelo Giammello, costumi The One, musiche Mario D'Alessandro, luci Giuseppe Filipponio, voce solista Francesca Gambina, adattamento e regia Francesco Bellomo.

"Il berretto a sonagli", capolavoro pirandelliano che ha da poco compiuto un secolo mantenendo intatta la sua lucida e tagliente provocazione, narra di un marito che accetta l’adulterio della moglie, ponendo come unica condizione la salvaguardia dell’onorabilità. Il personaggio di Ciampa proposto da Gianfranco Jannuzzo, che si muove con pacatezza e lucidità nell’arco dei sentimenti di dolore, furore, pietà e ironia, è in grado di parlare un linguaggio pirandelliano in tutte le sue sfumature. Obbedisce a un codice di comportamento che fa riferimento al sistema socio-morale delle tre corde: la seria, la civile e la pazza. La regia di Francesco Bellomo colloca la vicenda nell’immediato dopoguerra e recupera situazioni tipiche del mondo siciliano di quel tempo. Si connota per aver restituito alcune scene tagliate del copione originale e per aver aggiunto un prologo in flashback, consentendo così di evidenziare la spontaneità della vis comica pirandelliana.