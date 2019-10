La bellezza di donare: a Zapponeta raccolti più di 200 chili di cibo

Grande successo del progetto #ilbellodeldono, grazie al coinvolgimento di tante associazioni della Capitanata.

Tanti giovani e anche over 50, non hanno rifiutato la richiesta di partecipazione ad eventi sportivi, per diffondere insieme due obiettivi socialmente utili e fondamentali: il dono di sangue e derivati ed il dono di alimenti a persone indigenti.

In questi giorni i volontari delle associazioni, hanno consegnato il ricavato ad alcuni centri di distribuzione alimenti come la parrocchia San Giacchino di Cerignola, alle suore (che si occupano di bambini) della Opera Pia del B. Consiglio di Cerignola ed al banco alimentare dauno che aiuta più di 13.000 persone della Capitanata.

Il tour solidale, che ha preso il via lo scorso 5 ottobre, vede la partecipazione della Fratres di Zapponeta, L'Avis di Cerignola, il Milan club di Cerignola e il club Juventus Gianni Agnelli di Cerignola, che hanno svolto un quadrangolare di calcio a 11 al cercat di Cerignola.

Il tour della solidarietà è proseguito il 13 ottobre, presso il parco urbano del quartiere Cep di Foggia, con il coinvolgimento sempre della Fratres di Zapponeta, la Fratres di Lucera e la Fratres di Foggia. "Questo è un esempio di solidarietà in tutti i sensi. - dichiara Fabio Cercio, presidente Fratres di Zapponeta - Si è visto un coinvolgimento di tante persone di differenti associazioni, differenti età e differenti comuni di appartenenza, uniti per un progetto comune e si è prefissato insieme e a gran voce di ripetere il progetto anche in futuro".