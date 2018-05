'Tiro al bersaglio': alla Galleria Creo la mostra di Iginio Iurilli

Sabato 12 maggio alle ore 21.30 con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia, nello spazio Galleria Creo in via Lustro, 3, sarà inaugurata la mostra personale dell’artista mediterraneo Iginio Iurilli: “TIRO AL BERSAGLIO Opere su carta”.

La Galleria CREO di via Lustro diventa un particolare poligono, un luogo del confronto con una tecnica il dripping contemporanea per antonomasia, e non solo. Siamo di fronte ad una grande novità che poi è il ritorno alle origini, quello dello Iurilli pittore. Accennavo al dripping ma siamo sicuri di non errare in questo nuovo percorso fatto di sperimentazioni dove ritorna protagonista il supporto base di ogni artista: la carta. Alle carte colorate, s’uniscono altri pezzi di carta che le mani dell’artista hanno curvato realizzando quelle forme coniche che ci rimandano all’infanzia giocata per le strade e alle cerbottane ricavate non dalle canne palustri ma dall’allora moderna plastica industriale. Uno straordinario gioco che lo vede protagonista di uno sperimentalismo dove unisce lo spirito artistico a quello ludico.

Gli scarti d’artista, rivivono, e non poteva essere altrimenti perché Iurilli e l’ecologia camminano insieme da tanti anni. Proiettili di carte colorate o coppitelli che s’infilzano intorno ad una sagoma che riproduce la persona dello stesso Iurilli. Un gioco che insieme allo specchio ovvero a ciò che riflette e ci fa vedere quello che noi siamo, coinvolgerà artista, opera e fruitore della stessa. Perché come davanti ad una fotografia di Agnés Varda un anonimo operaio dichiarò che: ”L’arte deve stupire”, così noi restiamo stupiti e sorpresi da questo brulicare di coni cartacei che rivivono grazie all’arte di Iurilli. Tutto questo insieme a disegni inediti che Iurilli porta a Foggia con la vivacità artistica ed intellettuale tipica di chi dalla nostra solare terra di Puglia ha saputo estrarre e portare oltre gli stretti confini regionali, l’Arte, quella dell’Oikos e della bellezza e che questa prima mostra personale a Foggia ci farà godere appieno.



Opening: Sabato 12 maggio, ore 21.30

Artista: Iginio Iurilli

Titolo: Tiro al bersaglio

A cura: Angelo Pantaleo

Testo critico: Gianfranco Piemontese

Galleria Creo, via Lustro,3 Foggia

Orari d’apertura: Lunedì – sabato (ore 17:00 – 20:30)

Mail: fineart.creo@gmail.com



Credit:

Ph. Gianni Zanni

Grafica - Daria Kirpach