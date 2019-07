Gli Icebox pronti a infiammare Parcocittà

Non hanno bisogno di presentazioni, è la loro musica che parla. E farà divertire ballare tutti a Parcocittà. Loro sono gli Icebox, che si esibiranno al Centro Polivalente di Parco San Felice giovedì 11 luglio 2019 a partire dalle ore 21.30. Giuliano, Mario, Fabrizia e Andrea faranno sognare il pubblico in un #liveonthursday di ghiaccio. Nati nel 2015, il loro genere musicale prevede principalmente l'unione tra rock, rap e funk. La serata sarà arricchita da un ospite speciale che aggiungerà del fuoco con le sue barre, Gora. Dalle 18.00 partirà un #opensoundcheck per venire a divertirsi sin dal pomeriggio e subito dopo una #jamsession per fare un po’ di networking in attesa del live.

Venerdì 12 luglio, invece, spazio all’evento finale di Educo Camp, il campus in lingua inglese che si sta svolgendo a Parcocittà e terminerà proprio venerdì. I bambini, con età tra i 6 e i 14 anni, vengono seguiti da tutor madrelingua appositamente scelti. I tutor scelti sono tre: una ragazza proveniente dagli Stati Uniti d’America e due ragazze inglesi. L’Educo English Summer Camp è diretto dal Camp Director, Vanessa Ventura, docente del corso d’inglese attivo dallo scorso Ottobre a Parcocittà e tre Assistant al Camp Director con un livello B2-C1 di conoscenza della lingua inglese. Il Camp Director guida e assiste i tutor madrelingua, mantiene i rapporti con le famiglie e la struttura, organizza e coordina tutte le attività sia didattiche che ricreative.

Venerdì sera, a partire dalle ore 20, ci saranno due spettacoli teatrali, che coinvolgeranno i bambini da quelli più piccoli a quelli più grandi. I primi metteranno in scena un “Animal Show”, con musiche e costumi originali; mentre i più grandi animeranno il Centro Polivalente rivivendo il mondo delle fiabe. Il modo migliore per concludere un’esperienza culturalmente importante, che ha fatto respirare aria internazionale a Parcocittà.