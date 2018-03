Al Teatro della Polvere i fantastici mondi de ‘I viaggi di Gulliver’

Un viaggio fantastico che diventa occasione di crescita e di profonda conoscenza di sé. Il Teatro della Polvere di Foggia si apre al teatro ragazzi, accompagnando i piccoli spettatori alla scoperta di mondi nuovi con lo spettacolo ‘I viaggi di Gulliver’ (età consigliata dai 5 anni in su), ispirato all’omonimo romanzo di Jonathan Swift e scritto, diretto e interpretato da Umberto J. Contini, Anna Laura D’Ecclesia e Luciano Veccia. L’appuntamento è previsto domenica prossima, 11 marzo, con ingresso alle 17 e inizio spettacolo alle 17.30. “Abbiamo voluto riprendere una favola classica, forse poco conosciuta dai bambini di oggi ma intensa e con una morale importante”, spiega il direttore del TdP, Stefano Corsi. “L’utilizzo dei ‘Puppets’ che interagiranno con gli attori, rende lo spettacolo unico ed apprezzabile a spettatori di tutte le età. Ci rende molto orgogliosi, inoltre, il fatto che il riadattamento è frutto degli attori stessi, i più giovani della compagnia”.

LO SPETTACOLO. Gulliver è un ragazzino preciso e intelligente, che ha come unici amici i suoi libri, e nient'altro. Nel suo mondo si sente solo così, a causa di un viaggio per raggiungere i suoi genitori e più tempeste, si ritroverà a conoscere due nuovi e strambi mondi. Nel primo, quello dei Minimei - interpretati da dinamici Puppets - si sentirà tanto grande e importante; nel secondo, quello dei Giganti, sì sentirà tanto piccino e indifeso.

In entrambi i luoghi però, non solo conoscerà meglio sé stesso e la sua vera misura, ma conquisterà il suo primo amico e il suo primo amore. E non rinunciando né a l'uno né all'altro, fra mille avventure, li porterà con sé. Nel suo non più solitario mondo umano. I piccoli spettatori, quindi, potranno assistere alla parabola di Gulliver, un bambino solo e spaventato che avrà l’occasione di diventare un coraggioso naufrago, e trasformare ogni avversità in possibilità.

Per info:

Teatro della Polvere 320.8338517