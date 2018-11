"I Veryferici", spettacolo vincitore del Premio Scenario per Ustica 2017, inaugurerà "Peso Piuma

«Viene premiata la contagiosa vitalità di un gruppo che fa della propria presenza in situazioni di periferia urbana il cuore stesso dell’esposizione teatrale. Riuscendo a costruire un affresco di momenti scenici, veicolati dall’elemento musicale, di forte impatto emotivo e di straripante energia…». Questa la motivazione della giuria che ha assegnato il Premio Scenario per Ustica 2017 a “I Veryferici” del collettivo Shebbab Met Project, che sabato 17 novembre alle 20.30 aprirà “Peso Piuma”, la stagione di prosa della Città di Manfredonia. Uno spettacolo fuori abbonamento e fuori dagli schemi, programmato dagli Apocrifi all’interno del TRAC_Centro di Residenza pugliese - sostenuto da Mibac e Regione Puglia ai sensi dell'INTESA STATO/REGIONI DD. 21.09.2017 in attuazione dell'articolo 43 del D.M. 27.07.2017 - che in questi giorni ospita una residenza artistica degli Shebbab presso il Teatro Comunale “Lucio Dalla”. Tra i fondatori del collettivo teatrale, nato a Bologna nel 2016 all’interno della compagnia Cantieri Meticci, Matteo Miucci e Gianfilippo Di Bari, che alla pratica teatrale si sono avvicinati proprio a Manfredonia con Bottega degli Apocrifi. «Quando diciamo di voler contribuire a rendere questo un posto in cui tornare – afferma Cosimo Severo, direttore artistico della compagnia che gestisce il Teatro “Dalla” – intendiamo anche questo». I Veryferici è un’inchiesta sotto forma di disco composta da dieci brani: 1 I veryferici arrivano da fuori. Se non arrivassero da fuori non sarebbero veryferici. 2 I veryferici sono donne, veryferiche. Donne cresciute troppo in fretta, che diventano mamme o non lo diventano mai. 3 I veryferici sono figli del mondo che si chiude. Ma loro sanno forzare le serrature. 4 I veryferici suonano. A volte canzoni. A volte botte. A volte i citofoni di notte. 5 I veryferici sono i nipoti di un trickster, di una mondina, di un predone del deserto, di una strega negra. 6 I veryferici ridono. Scappano. Bruciano. Scopano. Mangiano con le mani. Si drogano. Salvano il mondo. Muoiono giovani. 7 I veryferici sono supereroi. O supererrori. Dipende da come si svegliano. 8 I veryferici si lasciano raccontare solo tramite canzoni. Perché la lingua ufficiale gli sta stretta. I veryferici si lasciano disegnare solo con la bomboletta. Loro fanno alla società quello che i graffiti fanno ai muri: li deturpano, li abbelliscono, li irritano. Il loro destino è venire cancellati. 9 I veryferici potrebbero salvare il mondo solo se il mondo volesse essere salvato. 10 I veryferici sono attirati dal centro. La tentazione ad entrare è forte. Il centro li attrae. Come una falena con la luce. Come andrà a finire? In scena Lamin Kijera, Moussa Molla Salih, Alexandra Florentina Florea, Natalia De Martin Deppo, Youssef El Gahda, Matteo Miucci, Younes El Bouzari, Gianfilippo Di Bari, Camillo Acanfora. BIGLIETTI: Intero € 10,00 | Ridotto speciale under 19 € 5,00. Si ricorda inoltre che la campagna abbonamenti per “Peso Piuma” sarà aperta fino al 28 novembre. Un cartellone ricco e variegato, nove le aperture di sipario fino a marzo 2019 che vedranno in scena, fra gli altri, Ascanio Celestini, Nunzia Antonino, Julien Cotteraeau del Cinque du Soleil, Peppe Vessicchio, Lello Arena, Emilio Solfrizzi. ABBONARSI CONVIENE – Abbonamento a 9 spettacoli: Platea I settore (intero €120, ridotto* €105), Platea II settore (Intero €105, ridotto* €90), Galleria (intero €90, ridotto* €81). Abbonamento under 19 a 5 spettacoli (Pueblo, Sonetti - Cantare Shakespeare, Anfitrione, Parenti Serpenti, L’isola magica - Shakespeare in dream) €30 Promozione Più siamo meglio stiamo: abbonamento per gruppi formati da almeno 10 persone: Platea I settore €105, Platea II settore €90. *Le riduzioni sono riservate a: giovani fino a 25 anni, persone di oltre 65 anni, associati FITA. La biglietteria del Teatro “Dalla” è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle 13 e dalle ore 18 alle 20 e nei giorni di spettacolo dalle ore 17. INFO E PRENOTAZIONI: Teatro Comunale Lucio Dalla / Botteghino 0884.532829 | 335.244843 www.bottegadegliapocrifi.it Ufficio Cultura Comune di Manfredonia 0884.519710 www.comune.manfredonia.fg.it Biglietti on line www.vivaticket.it | www.teatropubblicopugliese.it #PesoPiuma #BottegadegliApocrifi #IVeryferici