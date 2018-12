La magia de 'I Musicanto' per un Natale da favola a San Severo

Domenica 9 dicembre, nell'ambito delle iniziative natalizie patrocinate dal Comune di San Severo, dall'assessorato alla Cultura e l'assessorato alle Politiche Sociali, in collaborazione con la Consulta Delle Associazioni e l'AEOP Sezione provinciale San Severo, nel chiostro del comune adiacente alla Casa di Babbo Natale, si è esibito il coro 'I Musicanto' (composto dai coristi della parrocchia Sacra Famiglia e alcuni alunni del Circolo Didattico "De Amicis") diretti magistralmente dal maestro Lucia Di Lella. C’è stata anche l’esecuzione di alcuni brani da parte del piccolo violoncellista Francesco Antonio Villani.

Tutta questa musica ha entusiasmato i presenti con le festose melodie di Natale, regalando una serata di magica atmosfera natalizia all’insegna della gioia ma anche della solidarietà in quanto il maestro Lucia Di Lella, a nome di tutto il coro, ha donato un’offerta alla signora Michela Spagnoli, presidente dell’Associazione A.E.O.P. L, per l’acquisto di un defibrillatore che verrà messo a disposizione di tutta la comunità sanseverese! San Severo è anche tutto questo e merita di essere valorizzata per le sue positività!