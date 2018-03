I Mast in scena al Teatro Giordano 'Con l'affetto di sempre'

Lunedì 19 marzo 2018 al Teatro Giordano di Foggia andrà in scena lo spettacolo comico-musicale "con l'affetto di sempre... i mast"

Il titolo stesso dello show di Gino, Paolo e Vittorio Frattulino, o più semplicemente "i mast", è una dichiarazione d'amore nei confronti di chi ha creduto in loro dal lontano 1976, anno del debutto con uno spettacolino di poche pretese. Nel curriculum de "i mast" trovano spazio il teatro, la televisione, la musica, la poesia e la scrittura.

Parlando dello spettacolo Vittorio ci dice: "la risata qualche volta lascerà il posto al sorriso ed alle considerazioni su quanto oggi sia difficile ridere", Gino aggiunge che "la realtà dalla quale i mast partono nei loro lavori, offre tanti spunti a cui aggrapparsi e che, anche in uno spettacolo leggero, si può avere la possibilità di riflettere, sorridendo", Paolo conclude comunque "le risate non mancheranno, come non mancherà la musica, proposta dal noto cantante foggiano Miki Sepalone e da Angela Piaf". Allo spettacolo prenderà parte anche una debuttante molto promettente, Simona Auciello.

Appuntamento per il 19 marzo, giorno di San Giuseppe e della Festa del Papà, al Teatro Umberto Giordano. Ingresso ore 20, sipario ore 20.30.

Per informazioni si può scrivere a imast@frattulino.it o chiamare il 328-4185773.