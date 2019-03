I Fuochi di San Giuseppe: a San Paolo di Civitate rinascono le tradizioni

La Pro Loco SAN PAOLESE, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale,

il DUC ( Distretto Unico del Commercio ) , le Associazioni di Quartiere e le Parrocchie, fanno rinascere un’antica e sentita tradizione locale, “ I FUOCHI DI SAN GIUSEPPE ”.



In passato, gli abitanti di ogni quartiere, in occasione della ricorrenza di S.GIUSEPPE predisponevano la raccolta delle frasche che venivano bruciate la sera del 19 in grandi falò .



Durante i fuochi si intonavano dei canti della tradizione popolare inneggianti SAN GIUSEPPE stesso, e venivano organizzate grigliate e bruschette offerte agli intervenuti.



Durante la serata ci saranno visite guidate alla Chiesa di S.NICOLA ,che ricordiamo è stata restaurata grazie all’intervento del FAI ( Fondo Ambiente Italia ) a dimostrazione dell’importanza storico-culturale della stessa, alternate da visite guidate al MUSEO Cittadino per ammirare i reperti archeologici della vicina TEANUM APULUM .



Le visite ai fuochi saranno allietate da musiche e assaggi di prodotti tipici locali offerti agli intervenuti.



In piazza saranno allestiti stand enogastronomici delle aziende locali che offriranno degustazioni dei loro prodotti.