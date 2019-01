A Roseto Valfortore ecco 'i foche de Sant’Antone'

Pronti per l'evento cardine delle manifestazioni invernali!!!!!????? Noi siiii..".Levn, levn Sant'Anton"..I bambini già sono al lavoro a chiedere "na levn" facendo la questua per realizzare il loro fuoco...Non perdetevi questa particolare manifestazione che vi farà vivere momenti di spensieratezza e di allegria accolti da un calore umano dimenticato, dal calore dei falò sparsi lungo le vie del borgo, dal profumo inebriante degli ottimi piatti tipici che avrete il piacere di gustare, accompagnati da squisito vino locale, da musica popolare e tanto altro ancora..... Vi aspettiamo



PROGRAMMA



Ore 17.30 benedizione degli animali (PIAZZA BARTOLOMEO III DI CAPUA)

Ore 18.30 accensione fuochi con passaggio della giuria per le vie del paese ( valuterà le strutture in legno realizzate dai gruppi che parteciperanno, premiando i fuochi piu tipici artistici ed armoniosi)

Ore 20.00 SAGRA DEI PIATTI TIPICI DEL BORGO - Menù con piatti tipici della tradizione rosetana piu antica, dal soffritto ''patan, pparul e sausicchj'' (patate, peperoni e salsiccia) a “zivl e fasul “(pasta e fagioli) e tanti altri prodotti che renderanno la vostra permanenza più piacevole.

Ore 20.00 PREMIAZIONE DEI FUOCHI con ricchi premi