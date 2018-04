Concita De Gregorio per la prima volta a Foggia: la giornalista ospite nella rassegna 'I Fiori blu'

Per la prima volta a Foggia, Concita De Gregorio sarà la prossima protagonista della rassegna letteraria “I Fiori Blu” ospitata per questa nuova speciale edizione negli ambienti della Tenuta Fujanera.

In occasione del terzo incontro della kermesse ideata e organizzata da Alessandra Benvenuto, previsto per venerdì 20 aprile (ore 19:45), la giornalista e scrittrice presenterà la sua ultima opera dal titolo “Chi sono io?” (edita da Contrasto).

Dopo il successo delle prime due serate con l’editore Alessandro Laterza, Sandra Petrignani e Ritanna Armeni, sotto i riflettori saranno immagini e fotografie realizzate, nel tempo, soprattutto da donne fotografe: “Ho cercato molti autoritratti – spiega Concita De Gregorio - per molto tempo. Quelli che ho trovato sono quasi tutti femminili. Le donne fotografe si ritraggono sempre, quasi sempre. Gli uomini fotografi molto meno. È curioso. Perché il lavoro sull’identità è in fotografia un lavoro soprattutto femminile ?”. In “Chi sono io?” un’intima e intensa galleria fotografica, da Francesca Woodman a Cindy Sherman, da Wanda Wulz a Dora Maar fino alle fotografe più contemporanee, l’autrice presenta le voci e gli sguardi di chi, attraverso la propria immagine, cerca di indagare, quale sia il proprio posto nel mondo. Con cinque fotografe italiane, ha poi a lungo conversato: “Ho chiesto delle loro fotografie; hanno risposto raccontandomi la loro storia: la famiglia, la madre, l’infanzia, la solitudine e la paura, il corpo, il sesso, i figli. Il tempo, l’ossessione del tempo: assenza, presenza. Pieno e vuoto. Cercarsi, mancarsi. Incontrare, incontrarsi. L’autoritratto è la medicina al male di vivere. Il consenso è accidentale, irrilevante. Questo lavoro è iniziato così”.

A dialogare con l’autrice, Alessandra Benvenuto.

Il pubblico di lettori sarà accolto nella ‘Sala della Pietra’ (locali ristrutturati delle cantine di fine Ottocento) offrendo la possibilità di un aperitivo, a conclusione della conversazione, oltre che dell’acqusito del libro, grazie alla collaborazione della libreria Ubik.

*L’ingresso è libero: fino a esaurimento posti. Per info e prenotazioni: 3401844418 Giusy Albano, 0881 587853 Alessandro Galano.