I falò illuminano i Monti Dauni, festa dei fuochi di Sant'Antonio a Roseto Valfortore

Come ogni anno, anche quest'anno, il 18 gennaio 2020, Roseto Valfortore si illuminerà e ci riscalderà con i falò. Ritorna l'appuntamento con "I Foche de Sant'Antone", i caratteristici falò in onore di Sant'Antonio Abate.

Un classico delle festività invernali che segna per noi rosetani il passaggio dalle feste natalizie a quelle di carnevale. Il calore dei falò, l’accoglienza, i piatti tipici della cucina rosetana, le sculture realizzate in legno, le rappresentazione teatrali in vernacolo rosetano, balli, musica....tutto questo e tanto altro per una serata veramente da non perdere.