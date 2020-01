I Ditelo voi al Teatro Giordano con “Il segreto della violaciocca”: parte del ricavato devoluto in beneficenza

Saranno in scena Sabato 1 Febbraio al Teatro Giordano di Foggia il popolare trio partenopeo ‘I ditelo voi’, con lo spettacolo “Il segreto della violaciocca”, un “thriller psico-comico in due atti”, una divertente black comedy, nella quale non mancano bugie, gelosie e colpi di scena.

La storia è quella di stravaganti condòmini/inquilini di una fatiscente palazzina che si trovano, loro malgrado, ad affrontare insieme un segreto. Un segreto che diventerà per lo spettatore una vera ossessione; un segreto che ha il sapore dell’assurdo, del comico, del surreale, nello stile proprio dei Ditelo voi, ma che, in alcuni casi, corrisponde al lato più oscuro della nostra società.

I Ditelo Voi si dimostrano essere un trio comico davvero funzionante, e non a caso dopo Made in sud sono tra i pochi a riscuotere un grande successo di pubblico. Lo spettacolo diverte il suo pubblico grazie a una trama tanto demenziale quanto in realtà geniale che non annoia grazie a battute incalzanti, ben mantenuti dalla sinergia e complicità che il trio continua a mantenere anche dopo tanti anni di carriera.

Per il pubblico circa due ore tutte da ridere durante le quali non mancheranno di certo bugie, gelosie e colpi di scena. La scenografia è colorata e mette di buon umore anche quando si trattano temi come la morte dell’amministratore tenuto per anni e anni nel condominio.

Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Fondazione Antiusura buon Samaritano di Foggia.

Prezzi a partire da 20 euro

- Infoprev. 3484203420