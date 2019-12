I Ditelo Voi a Lucera: risate e beneficenza con il trio napoletano di "Made in Sud"

I Ditelo Voi da Made in Sud al Teatro dell'Opera di Lucera. Il 23 dicembre il celebre trio comico napoletano sarà protagonista di una serata all'insegna della risata e della beneficenza.

Francesco De Fraia detto "Francesco" o più recentemente anche “'O Capucchione”, Domenico Manfredi detto “Mimmo” e Raffaele Ferrante, detto "Lello" faranno vivere sul palco vecchi e nuovi personaggi: dai “Chirurghi” ai “Preti di Radiovaticana”, dai “Gomorroidi” ai “Grandi Classici della Letteratura”, dai “Vampiri” all’acclamata “Tra-Sit” la mini sit-com targata Made in Sud.

Si parlerà del passato, costituito da 25 anni di brillante carriera e di amicizia, e del presente attraverso una serie di quadri comici che racconteranno l’eterna giovinezza di tre ultra quarantenni che ancora ridono di gusto quando si mettono in difficoltà andando oltre il copione e la battuta scritta. Per questo le repliche dello spettacolo non sono mai uguali tra loro.

L'evento è promosso dall'associazione culturale “Noi Noi” e vuole essere un sostegno alla sezione di Lucera di Agape (Associazione Genitori e Amici piccoli emopatici) onlus.

“Lo scopo della serata - spiegano gli organizzatori - è infatti divertirsi facendo del bene alla vigilia del Natale. Un modo per regalare un sorriso a bambini e genitori che devono affrontare le difficoltà della malattia”.

L'inizio dello spettacolo è alle 21. Per informazioni si possono contattare i numeri 347 7418045 (Carlo), 388 3691554 (Rossella), 347 3451587 (Mary) e 347 0057169 (Marina).