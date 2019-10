I cammini di “Mònde”: un’esperienza da non perdere

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

La città dei due siti Unesco è meta e punto di partenza di ogni cammino, viaggio, pellegrinaggio. Durante i giorni di “Mònde – Festa del Cinema sui Cammini”, Monte Sant’Angelo diventa luogo di scambio, di incontro e confronto aperto tra Arti e Culture. Legata all’iconografia del pellegrino è la penna variopinta che compare nel logo di “Mònde”: tradizionalmente posta in pennacchi colorati ad ornamento dei bastoni dei viaggiatori, testimoniava l’avvenuto pellegrinaggio alla Grotta dell’Arcangelo Michele. Fin dall’alto medioevo, infatti, tra le principali tappe della Via Sacra Langobardorum, tuttora nota - nella cultura popolare e non solo - come Via Francigena, Monte Sant’Angelo è da sempre stata attraversata da un notevole flusso di pellegrini e camminatori. Provenienti da ogni parte del mondo, diretti anche a Roma o in Terra Santa, questi trovavano - e trovano ancora oggi - alloggio e riparo nei numerosi ostelli allestiti presso i monasteri e i conventi presenti nell’antico Rione Junno. Durante le quattro giornate del Festival, in programma dal 10 al 13 ottobre, sarà possibile immergersi nei temi del viaggiare “lento” e del viaggiare tout-court anche partecipando ai cammini organizzati dall’Associazione Monte Sant'Angelo Francigena. Ripercorrendo a piedi le antiche vie di pellegrini e crociati e le tracce della millenaria presenza dell'uomo nel territorio garganico, o immersi nella natura selvaggia della Foresta Umbra, i cammini di “Mònde” sono un’esperienza da non perdere. Venerdì 11 ottobre sarà possibile andare alla scoperta dell’Abbazia di Santa Maria di Pulsano con visita guidata agli Eremi. Costruita nel VI secolo sul colle di Pulsano per volere del papa-monaco San Gregorio Magno, inserita in uno scenario di rocce grigie su strapiombi di oltre 200 metri, l’Abbazia è stata nei secoli luogo di monaci, anacoreti e cenobiti che si sono dedicati alla contemplazione e all’ascesi. Intorno all’edificio si trovano numerosi eremi (per ora ne sono stati censiti 24), alcuni dei quali ubicati in luoghi davvero inaccessibili. Il ritrovo è alle 8.00 davanti la sede del Senso Civico (in Via Reale Basilica 76), con navetta gratuita verso l’Abbazia. Il ritorno a Monte Sant’Angelo è previsto alle 12.00. Durata e abbigliamento: il cammino durerà circa 3 ore e necessita di abbigliamento da trekking (percorso solo per esperti). Sabato 12 ottobre ci sarà la Visita della Basilica di San Michele Arcangelo, simbolo di Monte Sant’Angelo e inserita nella lista dei beni Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco e, a seguire, del caratteristico Rione Junno con le sue tipiche case dalle facciate bianche e i vicoli stretti, tra cui perdersi in piacevoli passeggiate senza meta. Il ritrovo è alle 8.30 davanti la sede del Senso Civico (via Reale Basilica 76), con servizio navetta gratuito verso la chiesetta della Madonna degli Angeli. Da lì ha inizio il cammino verso la Basilica di San Michele Arcangelo, partendo dal palo del pellegrino e percorrendo un tratto della via storica Francigena-Micaelica. Alle 10.30 la visita della Basilica di San Michele Arcangelo. Durata e abbigliamento: il cammino durerà circa 1 ora e necessita di abbigliamento da trekking (percorso facile). Domenica 13 ottobre ci sarà il Foliage in Foresta Umbra, per ammirare come cambia la natura in autunno. Il sentiero, quasi tutto pianeggiante, inizia dal laghetto d'Umbra per terminare nei pressi della caserma Murgia. Lungo il percorso si potranno ammirare tassi millenari e faggi di notevoli dimensioni. Il ritrovo è alle 8,00 davanti la sede del Senso Civico (via Reale Basilica 76). L’arrivo, con servizio navetta gratuito, presso il laghetto della Foresta Umbra è previsto alle 9.30, da lì partirà il cammino. Alle 13.00 è previsto il rientro a Monte Sant’Angelo. Durata e abbigliamento: il cammino durerà circa 2 ore e necessita di abbigliamento da trekking (percorso facile). La partecipazione ai cammini di “Mònde” è gratuita ma prevede la prenotazione obbligatoria: msafrancigena@gmail.com - 3498222869 (Matteo). “Mònde – Festa del Cinema sui Cammini” è un’iniziativa della Regione Puglia - Assessorato Industria Turistica e Culturale a valere sulle risorse del Patto per la Puglia FSC 2014-2020 - prodotta da Apulia Film Commission nell’ambito dell’intervento Apulia Cinefestival Network con il contributo di Ente Parco Nazionale del Gargano e del Comune di Monte Sant'Angelo. Soggetto ideatore e organizzatore della manifestazione, per la Direzione artistica di Luciano Toriello, è MAD - Memorie Audiovisive della Daunia. L’evento, realizzato in collaborazione con l’Ass. Monte Sant'Angelo Francigena e Istituto Luce Cinecittà, gode inoltre del patrocinio dell’Associazione Europea delle Vie Francigene.