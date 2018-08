I 'Bambini di Antonio onlus' presenta lo show di Pino Campagna

L'Associazione ONLUS "I Bambini di Antonio" invitano venerdì 17 agosto 2018, alle ore 21:30 presso il Centro Visita, in Via Varano a Rodi Garganico, per una serata all'insegna del buonumore e della solidarietà con il grande artista teatrale e televisivo Pino Campagna.

L'incasso della serata contribuirà alla realizzazione dei progetti dell'Associazione I Bambini di Antonio a favore delle comunità ugandesi, in particolar modo dei più piccoli.

I Bambini di Antonio è un'associazione ONLUS, con sede a Rodi Garganico, che opera in Uganda da 10 anni. Il progetto si è evoluto nel corso degli anni comprendendo finora la costruzione di una scuola di 10 aule che copre l'intero ciclo di studi nursery e primary, sostegno a distanza per oltre 400 bambini, lavoro per 15 persone, 6 pozzi, costruzione di casette e acquisto di terreni per le famiglie più disagiate, micro-crediti, corsi professionali per ragazzi, ... e molto altro.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.ibambinidiantonio.it o le nostre pagine social facebook e instagnam.

Vi aspettiamo numerosi per regalarvi e regalare tanti sorrisi.