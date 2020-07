Ecco 'HotPlay', la prima graphic novel del foggiano Pietro Favorito

Si intitola 'HotPlay', la prima graphic novel del foggiano Pietro Favorito, con le illustrazioni di Enzo Di Lauro e la partecipazione di Giada Agasucci e Cristina Spagnuolo. Una girandola di sentimenti ed emozioni: Amore, Abbandono, poi di nuovo Amore, Dolore, Gelosia, Sangue. E ancora Amore e Giustizia. HotPlay è la prima Graphic Novel targata Les Flaneurs Edizioni.

TRAMA. Brindisi: Giada, una donna vampiro – che uccide per vivere – salva l’uomo che ama, Peter, allontanandosi da lui ma le loro strade sono destinate a incontrarsi nuovamente. Infatti, quando per Peter sem­bra non esserci più alcuna speranza, attraverso la mor­te torna a donargli la vita; questa volta però non salva solo il suo amore ma anche tutti coloro che lui deciderà di proteggere grazie al suo nuovo potere che, se inizial­mente appare come una condanna, presto si rivela un mezzo per fare e farsi giustizia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

BIOGRAFIA. Pietro Favorito (Foggia, 1971) è un dj e speaker radiofo­nico. Si occupa di spettacolo, musica e produzioni te­levisive. Ha diretto il mensile “Gente della Notte”, per il quale ha creato una linea di abbigliamento e presentato l’omonimo programma tv. Nel 2011 dirige il mensile SKN e a giugno 2013 dà vita al fumetto noir, a distribuzione nazionale, LadyMafia, attirando le attenzioni della Ti­tanus, che ne opziona i diritti cinematografici e televisi­vi. A luglio del 2014, in collaborazione con Radio Capital, pubblica il fumetto: Déjà Vu – Universi Paralleli. Risale invece a settembre 2014 la pubblicazione di un fumet­to per bambini Se casco senza casco sono caschi miei, una collaborazione con Striscia la notizia e Unicef, con il patrocinio del MIUR. Tra il 2015 e il 2016 pubblica libri per bambini e ragazzi: Elfio e i Satanelli in collaborazio­ne con il Foggia Calcio, Elfio e il castello di Bardi con la partecipazione straordinaria di Bruno Pizzul e Carolina Morace, e infine L’industria del male e Bulli della rete. A dicembre del 2017 pubblica Parole Rubate un fumetto in collaborazione con RAI Radio 1. Nel 2018 pubblica il suo primo romanzo per adulti: Lady Mafia ed Empatia, un thriller in collaborazione con la radio nazionale m2o e il Samsara Beach.