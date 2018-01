Teatro con la famiglia: al 'Giordano' lo spettacolo di danza 'Home Alone'

Domenica 4 febbraio, ore 18:30, torna al Teatro Giordano di Foggia l'iniziativa 'Il teatro con le famiglie'.

Sul palco del teatro comunale il Balletto di Roma porta in scena 'Home alone', spettacoo di danza per il giovane pubblico, con interazioni video, da un'invenzione di Alessandro Sciarroni.

Lo spettacolo richiama la profonda intelligenza e intuizione che ogni giovane spettatore (e possibile performer) porta con sé coinvolgendo piccoli e grandi in un sorprendente gioco visivo.