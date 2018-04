'Holtre': al Teatro Mercadante in scena il musical che supera le barriere

Una riflessione sui talenti presenti in ognuno, “Holtre”. È significativo il titolo dello spettacolo in programma sabato 7 aprile, alle ore 20.30, presso il Teatro “Mercadante” di Cerignola.

Ideato dall’Ass. Superamento Handicap e dalla Cooperativa Sociale SuperHando di Cerignola, con il patrocinio dell'Assessorato alle Politiche Sociali e del Lavoro dell’Amministrazione Comunale, il musical, che vedrà protagonisti sul palco bambini disabili e non, in un progetto di integrazione sociale, ha l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere una “Summer School”.

“Si tratta di un programma esclusivo ed intensivo a favore dei ragazzi con disabilità – spiega il Presidente dell’associazione, Simone Marinelli - che avrà la durata di due settimane e si terrà nel mese di giugno, a conclusione dell’anno scolastico. Saranno strutturati programmi di lavoro individualizzati per ciascun utente, al fine di promuovere autonomia personale, comunicazione funzionale e socializzazione. L'evento ha come obiettivo quello di ricordare come la solidarietà, che consente di promuovere progetti inclusivi, sia un'azione concreta che permette all'uomo di tirar fuori il suo aspetto migliore”.

Il progetto punta, dunque, allo sviluppo della conoscenza di sé e dell’autostima, della socializzazione e della capacità di collaborazione nel gruppo e all’acquisizione di maggior sicurezza e di controllo dell’emotività. In primo piano anche lo sviluppo delle capacità creative, espressive e motorie e delle capacità di ascolto, di concentrazione e di memoria che consentono ai beneficiari del laboratorio teatrale di assumere precise norme di comportamento.

Lo spettacolo in programma il 7 aprile prevede il pagamento di un biglietto di ingresso (10 euro per la galleria; 12 euro per la platea) che permetterà la raccolta fondi per l’attuazione del progetto della “Summer School”.

“Si tratta di un programma ambizioso, che vedrà coinvolti circa quaranta ragazzi, i quali potranno contare sull’assistenza di operatori specializzati ABA (Applied Behavior Analysis, Analisi Comportamentale Applicata), nel rapporto di uno a uno. Per tale motivo, il progetto richiede il sostegno di benefattori, considerando che questo tipo di supporto è oneroso ma fondamentale”, conclude Marinelli.