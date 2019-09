"Historia de un amor": a San Severo il viaggio musicale con il trio Gasparini-Llukaci-Ughetti

Prosegue con successo la 50.ma edizione della stagione concertistica degli Amici della Musica di S.Severo. Venerdì 27 settembre 2019, presso l’Auditorium del Mat - Museo Alto Tavoliere (ore 19,45) appuntamento con "Historia de un amor". Ad esibirsi Sabrina Gasparini (voce), Gentjan Llukaci (violino) e Claudio Ughetti (fisarmonica).

I tre artisti condurranno il pubblico in una realtà musicale senza confini: tanghi di Piazzolla e della tradizione, le musiche inconfondibili di Goran Bregovic e gli indimenticabili successi rubati alla canzone d’autore italiana, francese, sudamericana ed ebraica. Spazieranno da brani intramontabili quali “Grazie alla vita”, “Dove sta Za Za”, “O suldato innammurato”, “Historia de un amor”, “Por una cabeza”, “Libertango”, “Malaguena”… solo per citarne alcuni.

"Tre musicisti di eccezione – commenta Gabriella Orlando, presidente dell’Associazione – come la Gasparini, con un palma res di molte incisioni discografiche e fortunate tournée in tutto il mondo, Gentian Llukaci, primo violino di orchestre molto importanti, e Claudio Ughetti, fisarmonicista e compositore dalla intensa carriera presso i più famosi festival italiani ed internazionali. Sarà sicuramente uno spettacolo interessante e di altissimo livello".

L’evento è organizzato in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Spettacolo dal Vivo Roma, la Regione Puglia – Assessorato dall’Industria Turistica e Culturale, la Città di San Severo – Assessorato alla Cultura, Resonance - Ritorni e sonorità fra arte, natura, cultura ed emozioni, FSC 2014-2020, Piiil Cultura Puglia e con l’Unione Europea.

Sabrina Gasparini

Da oltre 30 anni è apprezzata interprete di musica d’autore nazionale ed internazional.. Vanta collaborazioni con i migliori musicisti del territorio. Con Claudio Ughetti e Tiziano Chiapelli alla Fisarmonica, Gentjan Llukaci al Violino, Denis Biancucci, Stefano Malferrari al pianoforte, partecipa con Ensemble d’Autore in duo, trio e quartetto a varie rassegne musicali in Italia e all’estero. Dal 2012, per la Regione Emilia Romagna ha tenuto concerti in Brasile per la promozione della cultura musicale italiana nel mondo, esibendosi in importanti teatri di Rio De Janeiro, San Paolo ecc. Ha inciso i CD Ensemble D’autore – Musica senza confini e NOTE NòTE con WAO Orchestra, MUSICA&MENTE. Collabora dal 2011 con Sabino Lenoci (Direttore della rivista L’Opera) coordinando il Concorso Lirico Internazionale SPIROS ARGIRIS a Sarzana (SP) e dal 2018 il Concorso Lirico Internazionale Paolo Limiti a Milano. Ideatrice e Direttrice artistica del Concorso Internazionale di Fisarmonica già alla 3° Edizione 2018 è Giudice di selezione “voice”, per Festival&Contest, progetto interculturale Italia Russia, (Russia/Tula e Kazakistan).

Gentjan Llukaci

Nato a Tirana, si è laureato in violino presso l’Accademia di Belle Arti di Tirana con il massimo dei voti. Ha svolto in Albania un’intensa attività concertistica, sia come solista che in varie formazioni, facendo parte dei primi violini dell’Orchestra della Radio Televisione Albanese, dell’Orchestra dell’Opera e Balletto, della Filarmonica di Durazzo e Orchestra Filarmonica di Tirana. Nel 1992 si stabilisce in Italia ed inizia l’attività didattica presso l’Istituto Musicale di Riccione oltre a collaborare con l’Orchestra Sinfonica Marchigiana. Ha suonato per Papa Giovanni Paolo II in aula Magna in Vaticano e per Papa Benedetto XVI in udienza privata.

Intensa l’attività concertistica in Italia e all’Estero (U.S.A., Brasile, Portogallo, Germania, Svizzera, Bulgaria, Spagna, Ungheria, Inghilterra, Repubblica Ceca, Giappone, Corea Del Sud, Costa Rica, Honduras, Sud Africa, Belgio). Insignito del Premio Internazionale RE MANFREDI del Gargano per la Musica Classica.

È giurato in Concorsi internazionali di musica classica (Festival&Contest in Tula (Russia); Almaty (Kazakistan); Veliky Novgorod (San Pietroburgo).

Claudio Ughetti

Fisarmonicista e compositore, è da sempre impegnato in spettacoli musicali, letterari e teatrali collaborando con importanti artisti del panorama italiano. Fisarmonicista di Pierangelo Bertoli con cui partecipa a varie incisioni, concerti e alle edizioni del Club Tenco. Nel 2008 produce il CD “World’s Atmospheres” con la partecipazione della WAO Orchestra con cui incide un Live in Verona nel 2010. Dal 2008 inizia una importante collaborazione con la Vocalist Sabrina Gasparini con cui partecipa ad importanti rassegne Musicali in Italia e all’estero.

Fisarmonicista nel progetto “Io Matilde di Canossa” presentato nel 2015 in occasione dei 900 anni dalla nascita di Matilde di Canossa.