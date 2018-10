Speciale Halloween all'Histoire con Charlotte De Witte

Mercoledì 31 Ottobre 2018 Histoire Discoteque presenta La Notte di Halloween, con special animation a cura di Paranormal Circus, lo spettacolo degli orrori che ti farà tremare con acrobati, ballerine, illusionisti, giocolieri pronti a terrorizzarti e sedurti con le loro abilità.

Il programma



SALA: "MASSIMO SUITE" (Commerciale)

Special Guest: FOUR HANDS

Special Voice: ROXY B

A seguire i Dj resident (DJ ALEX CI - DJ DANILO ROSSETTI - DJ COSTA)



SALA: "BELLAVISTA" (Techno)

Special Guest CHARLOTTE DE WITTE (Tomorrowland) - HANUBIS (Leben Sound)



Si parte alle ore 23.30.

• Descrizione sala massimo suite

Special animation alla discoteca HISTOIRE di Foggia arriva Paranormal Circus! Vieni a scoprire le svariate sorprese della notte di HALLOWEEN.

Clown, Acrobati dell’Aria, Illusionisti, Fakiri, Mangiafuochi e tutti gli elementi che vi faranno vivere una serata con risvolti mozzafiato sempre in bilico tra il divertimento e la paura più sfrenata che vi trasporterà in un mondo oscuro popolato da creature dalle incredibili capacità.

Una fusione tra musica dance e animazione in perfetta sintonia con l’evoluzione di uno spettacolo che ci riporta a quando eravamo bambini, a quando sognavamo…e a quando avevamo gli incubi. Spaventare, coinvolgere, divertire e sorprendere sono gli ingredienti per una miscela di emozioni di una serata impossibile da dimenticare.

• Descrizione sala Bellavita Techno

Se c’è una DJ che sta per avere un successo travolgente, è Charlotte de Witte. Senza mai tirarsi indietro da una sfida, concentrandosi sempre sulla carriera e sulla musica nel modo in cui la immagina, incendia i dancefloor di tutta Europa attraverso una miriade di techno sets aggressivi e senza compromessi, ogni singolo weekend. Ad halloween sarà CON NOI e non sarà uno scherzo ma sarà un dolcetto.

Si consiglia di arrivare prima visto la fortissima richiesta.

