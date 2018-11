All'Histoire è tempo di 'Aperitif show' con quattro special guest

Grande evento sabato 17 novembre alla discoteca Histoire: 2 Room e 4 Special Guest



~ Room Massimo Suite (commerciale)

Apertif Show start ore 22:30 con buffet reale offerto. E con il super show live della super Band “Tribemolle” direttamente da Sanremo - Quelli che il calcio - Italia’s got Talent - Dopo Festival di Rai 2 Special Guest Dj “Albert Marzinotto” vincitore di “Top dj”.

Albert Marzinotto dj e produttore, lavoro che considera diverso dall’essere un Dj, Recentemente le sue tracce sono state suonate dai migliori dj della scena underground (Loco Dice, Marco Carola, Nic Fanciulli, Luciano , Steve Lawler e molti altri). Tra le sue produzioni, spiccano le collaborazioni con dj -producer come Pirupa (Desolat, Rebirth, Snatch ) e Tapesh (Noir Musica, Suara, Variante).



INFO: TICKET e PRIVÈ

• Luca 347 6126299

• Nico 328 9595266



~ Room Techno

Leben sound presenta DJ SLUGO - SKIZZO at Histoire Disco (Via Napoli, 93 - Foggia)



• Michele 3273666616

• Tizeta 3663949797

• Gerardo 3280870129

• Tiziano 3884790607



__________________________________



LEBEN SOUND presents



- DJ SLUGO (Chicago, Dance mania)

- SKIZZO

- DANILO MANSUETO





