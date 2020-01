Happy Birthday Curator alla Galleria Creo

In occasione del proprio genetliaco Angelo Pantaleo artista-curatore della Creo Gallery, propone una singolare iniziativa artistica, “HAPPY BIRTHDAY CURATOR 20.20 celebrity” sarà il primo passo di un progetto work in progress che punta attraverso la creatività degli artisti coinvolti, alla rivendicazione dell’identità di genere. Identità e appartenenza dichiarata attraverso l’interpretazione di artisti che hanno come modello da rappresentare lo stesso Angelo Pantaleo che offre se stesso, il suo corpo per narrare ed affermare la propria personalità. Iniziativa provocatoria non priva di coraggio e dal sapore di sfida. Angelo Pantaleo mostra sé stesso e il proprio ego senza infingimenti. Esercitare l’ego viene per lo più ritenuta pratica vituperabile. E’ opinione comune che l’ego sia sinonimo di bieco egoismo.

L’atavica concezione che ritiene che dissidi interiori siano il risultato dell’eterna lotta tra il bene e il male. Il progetto artistico Ego-Mostro ideato da Angelo Pantaleo pone una visione nuova. Attraverso una indagine in quell’angolo di cervello dove la consapevolezza di sé merita e pretende di affermarsi, indaga il proprio io. E non lo fa in solitudine ma nel coinvolgimento più totale di artisti che nelle più varie forme espressive ne visualizzano il tragitto. Quel che si vive è il prodotto della mente, in Ego-Mostro si ribalta o addirittura annulla la battaglia tra l’io cattivo e l’io buono, trasformandola in un varco creativo, collaborativo, autenticamente propositivo tra più io che si converte in un noi. Angelo vive con pienezza la propria identità che non teme di proporre come spazio che non precluda niente e nessuno. Non un luogo di tolleranza ma di rispetto che non teme d’essere scalfita da quanti sminuiscono, screditano, ridicolizzano. L’Ego-Mostro di Angelo è un’entità energetica che si osserva, si accetta e si lascia andare alla condivisione. Un passaggio necessario. Un attraversamento con i tempi e modi dell’Arte che esplora, interroga, combatte, accarezza, asseconda generando una vivace resistenza.

Il progetto si concluderà con una pubblicazione con tutti gli artisti che hanno aderito all'iniziativa.

Sergio Imperio.

Credit - costumi : Talienti antichità

Daniela Tzvekova







HAPPY BIRTHDAY CURATOR 20. 20 celebrity sabato 1 febbraio ore 20.20

Via Lustro 3 Foggia