"Habiba la magica": Chiara Ingrao presenta il suo libro a Foggia e San Severo

L’Arci di Foggia ospiterà nei prossimi giorni la scrittrice Chiara Ingrao per realizzare una serie di iniziative che si terranno dal 25 al 27 marzo prossimo e che vedranno coinvolte anche alcune scolaresche di istituti primari di Foggia e di San Severo e circoli dell’Arci.

Si parte da Foggia dove lunedì mattina 25 Marzo Chiara Ingrao, con cui abbiamo già avuto l’onore ed il piacere di collaborare in passato, incontrerà i piccoli alunni dell’Istituto comprensivo “Vittorino Da Feltre – Zingarelli Plessi Vittorino Da Feltre San Lorenzo ed Ordona Sud”che hanno avuto modo di leggere, in un percorso realizzato insieme ai propri docenti in collaborazione con il Circolo Arci Maria Schinaia e Legambiente Circolo Gaia di Foggia, il libro “Habiba la magica”, una storia di integrazione e di formazione con cui la scrittrice romana ha contribuito alla campagna “L'Italia sono anch'io” per il diritto alla cittadinanza dei cittadini stranieri nati e vissuti in Italia.

Sempre a Foggia, lunedì sera a partire dalle 19, Chiara sarà alla libreria UBIK (Piazza U. Giordano, 75) per presentare il suo ultimo libro “Migrante per sempre”, un’altra bellissima storia di immigrazione ed emigrazione declinata al femminile.

Martedì 26 Marzo a San Severo nella mattinata la scrittrice continuerà ad incontrare le classi scolastiche della scuola media “Padre Pio” che hanno avuto l’opportunità di apprezzare le avventure di “Habiba la magica” attraverso un percorso di letture svolto insieme ai docenti, mentre alle ore 19.00 c/o la libreria Orsa Minore di San Severo Chiara Ingrao incontrerà il pubblico alla presentazione del suo ultimo libro “Migrante per sempre” grazie al Circolo Arcidonna Elsa Morante.

Infine mercoledì mattina, 27 Marzo, Chiara Ingrao incontrerà le classi di piccoli studenti della scuola media “Palmieri” di San Severo presso l’auditorium della scuola media “Palmieri” per un ultimo confronto sulla lettura di Habiba la magica.

In questo Marzo che è il mese in cui ricorrono sia la festa della Donna che la giornata internazionale contro il Razzismo (21 Marzo) abbiamo cercato in questo modo di contribuire, grazie all’amica Chiara Ingrao ed ai nostri circoli territoriali - in particolare il nostro circolo Arci Donna Elsa Morante di San Severo e il circolo Maria Schinaia di Foggia, ad arricchire culturalmente la nostra realtà territoriale attraverso appuntamenti culturali che promuovano la tolleranza e la diversità come valore aggiunto.