Gusta il Borgo: a Deliceto torna il Festival dei prodotti locali

Si terrà sabato 11 agosto a Deliceto Gusta il Borgo, Festival dei prodotti locali: l'evento “gastronomico” per eccellenza della Provincia di Foggia. Un cult, divenuto tale in pochi anni, grazie alla mobilitazione di tanti ragazzi delicetani, facenti parte dell'Associazione Noicicrediamo, che per il settimo anno presenteranno quella che si può definire il “fiore all'occhiello” delle manifestazioni delicetane.

Tra cibo, arte e musica, ogni anno migliaia di persone invadono letteralmente il fantastico centro storico di Deliceto gustando un ricco percorso enogastronomico.

Una manifestazione coinvolgente che di anno in anno si arricchisce di novità e non lascia mai insoddisfatti i suoi partecipanti.

Tema di quest'anno "Del maiale non si lascia niente!" con il quale verranno esaltate tutte le gustose pietanze preparate con la squisita carne di questo animale, una consuetudine per le tavole dei cittadini dei Monti Dauni.

All'interno dell'evento, tante animazioni e luoghi da visitare nel fantastico centro storico di Deliceto fino a salire su nel Castello Normanno/Svevo, nel cui cortile verrà servito il dolce.