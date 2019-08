A Deliceto torna 'Gusta il borgo': al Castello Normanno-svevo il Festival dei prodotti locali

Anche quest'anno Deliceto ospita 'Gusta il Borgo', il festival dei prodotti locali. L'evento, in programma sabato 10 agosto nel centro storico del comune dei Monti Dauni, è giunto alla ottava edizione.

Per i visitatori sarà l'occasione per immergersi in un gran percorso gastronomico nel fantastico centro storico, tra buon cibo, arte, cultura e musica live.