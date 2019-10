Il Gruppo Telesforo partner del concerto di Natale in Vaticano

Il Gruppo Telesforo - Universo Salute sarà tra i support partner di un prestigioso evento di carattere internazionale, in programma sabato 14 dicembre prossimo, presso l’Aula Paolo VI in Vaticano: la 27° edizione del CONCERTO DI NATALE IN VATICANO. L’evento, che è promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica e sostiene Missioni Don Bosco Valdocco Onlus e la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes, è stato presentato a Roma in un’affollata conferenza stampa, caratterizzata dalla partecipazione, tra gli altri, di S.E. Mons. Angelo Vincenzo Zani, Segretario della Congregazione per l’Educazione Cattolica. A rappresentare il Gruppo Telesforo - Universo Salute a questo importante appuntamento, il responsabile delle Relazioni Istituzionali di Universo Salute, Alfredo Nolasco, che ha portato il saluto del dott. Paolo Telesforo, oltre che del Gruppo omonimo, di Universo Salute, della Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza e dell’intera comunità di Don Uva.

Gli organizzatori e lo stesso Mons. Zani hanno ringraziato il Gruppo Telesforo e gli altri partner per la partecipazione ad una manifestazione che rilancia l’impegno di Papa Francesco per la regione Panamazzonica, a cui è dedicato il Sinodo in corso. Le organizzazioni promotrici del Concerto, infatti, si uniscono per la salvaguardia dell’Amazzonia e dei popoli indigeni. All’interno di un progetto benefico comune - «Facciamo rete per l’Amazzonia» - sono stati identificati due specifici interventi, alla cui realizzazione tutti possono concorrere attraverso donazioni da effettuare tramite il numero telefonico solidale 45530, attivo dal 2 novembre al 31 dicembre.

Il Concerto di Natale verrà trasmesso da Canale 5 in prima serata il 24 dicembre. Gli artisti che hanno aderito al Concerto sono di grande prestigio internazionale: dagli Stati Uniti Lionel Richie, dal Galles Bonnie Tyler, dalla Scozia Susan Boyle, dall’Italia Elisa, Simone Cristicchi, Fabio Rovazzi, Noemi, Mahmood, Davide Merlini, il chitarrista Giorgio Albiani e il tenore Fabio Armiliato.

L’Orchestra sarà quella Italiana del Cinema diretta e Orchestrata dal Maestro Renato Serio e dal Maestro Adriano Pennino. Non mancheranno un Coro Gospel dagli USA, la Banda del Corpo della Gendarmeria Vaticana, il Piccolo Coro Le Dolci Note, mentre il gruppo vocalist sarà quello dell’Art Voice Academy.

I biglietti sono acquistabili online sul sito www.concertodinatale.it oppure in tutti i punti vendita TicketOne. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero +39 06 68136738. L’intero ricavato derivante dalla vendita dei biglietti e dalle donazioni tramite sms solidale andrà alle Fondazioni Scholas Occurrentes e Missioni Don Bosco Valdocco.

Il Gruppo Telesforo, fondato dal dottor Paolo Telesforo, biologo e medico chirurgo specializzato in patologia generale, si occupa da oltre 40 anni di Sanità, Riabilitazione e Strutture Socio Sanitarie Assistenziali. Con i suoi oltre 2.000 posti letto e con più di 2.000 dipendenti, ripartiti tra le provincie di Foggia, BAT e Potenza, il Gruppo si pone come una delle più importanti realtà sanitarie private del meridione.

Contraddistinto dalla costante ricerca dell’eccellenza e dell’attenzione verso il malato, il Gruppo Telesforo dedica ogni anno una parte dei suoi ricavi ad attività benefiche e di sostegno alla Chiesa Cattolica, ad azioni volte al recupero e alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale compreso il restauro di monumenti storici, al recupero di aree degradate con la creazione di parchi attrezzati e al sostegno alle piccole organizzazioni di volontariato.

Nel 2017, il Gruppo Telesforo, attraverso la neo costituita Universo Salute, della quale possiede la maggioranza delle quote, ha vinto la gara per l’acquisizione dei rami d’azienda dell’ex Casa della Divina Provvidenza (con sedi a Bisceglie, Foggia e Potenza), fondata nel 1922 dal venerabile Don Pasquale Uva.