Grani Futuri: terza edizione di Pane e di Terra, l'evento internazionale del pane

Programma Grani Futuri

Sabato 15 giugno

via Pozzo Grande / San Marco in Lamis ingresso libero



ore 17.00

inaugurazione ufficiale e presentazione dell’evento

ore 18.00 Teatro del Pane

premiazione del concorso per massaie “furnara per un giorno”

ore 18.30 Teatro del Pane

noi siamo quello che mangiamo

Talk show sul futuro dell’agricoltura e del pane. Protagonisti un contadino (Antonio Lombardi), un fornaio (Carlo Di Cristo) e un comunicatore (Fulvio Zendrini).

ore 18.30 via Pozzo Grande

il cielo della furnara degustazione di pane

Sei madie con sei massaie e sei fornai di San Marco in Lamis (Pascal Barbato, Angelo Ruggieri, Luigi Tenace, Carmela Stilla, Michele Vigilante, Massimo Fredoni e Pietro Borazio di Forno Sammarco) che impastano e permettono ai visitatori di impastare e/o degustare il pane tipico del territorio come si mangiava una volta; quattro bottegai (casaro, cestaio, sertaro e norcino) e mostra mezzi agricoli antichi.

ore 21.00 Teatro del Pane

pane sonoro

racconti e canzoni a tema, a cura della compagnia Foyer‘97 - Teatro Cantina



vico Palude / San Marco in Lamis ingresso su prenotazione

ore 20.00

l’atto magico

cena ispirata all’undicesimo punto del Manifesto Futurista del Pane interpretano il pane gli chef in coppia con i panificatori: Antonio Lebano con Alysha Aggarwall, Vincenzo e Francesco Montaruli con Giovanni Mineo, Riccardo Barbera con Michele Cellamaro, Agostino Bartoli con Catello Di Maio, Domenico Cilenti, Vincenzo De Nittis, Iginio Ventura con Michele Petronella, Raffaele Vitale con Sophia Ohligs, Pompeo Limongello con Massimo Vitali, Luigi Nardella con Carlo Di Cristo, Jonathan Trombini / Davide Fiorentini, Michele Sabatino con i fornai di San Marco in Lamis.

Vini a cura dell’associazione Le Donne del Vino, drink di terra a cura di Michele Di Carlo. Spettacolo Teatro in Terrazza a cura di Enzo Toma.

Domenica 16 giugno

Masseria Paglicci / Rignano Garganico

Giornata Contadina in masseria ingresso su prenotazione



ore 8.00

passeggiata nordic walking, a cura dell’associazione Senza Cemento, da San Marco in Lamis alla masseria. 12 km alla scoperta della biodiversità garganica.

ore 10.00

colazione contadina, a cura di Luca Lacalamita, in collaborazione con Alessandro D’Addetta e Massimo Di Maggio

ore 11.00-12.00

passeggiata sensoriale a cura del botanico Giuseppe Albanese

laboratorio di pane a cura dei fornai partecipanti e visita in masseria con Giuseppe Bramante e Michele Sabatino (mungitura delle vacche podoliche e lavorazione del caciocavallo podolico)

ore 12.30-14.30

il pane spezzato, picnic del pane, a cura di Alfredo De Luca, Mario Falco, Maria Grazia Ferrandino, Michele Placentino, Salvatore Riontino, Cristiano Taurisano, Quelli della bombetta, formaggi Dicecca.

Selezione vini Varvaglione a cura di Lo Chalet dei Gourmet, birra Baladin.

ore 15.00-15.30

merenda di pane, a cura di Iginio Ventura

Convegno ingresso gratuito

ore 16.30-18.00

la sapienza del pane

Modera Valentina Venturato (giornalista). Ospiti Mimmo Gangemi (scrittore), Alfonso Iaccarino (chef) e Pino Aprile (giornalista/scrittore).

Cena di Pane ingresso su prenotazione

ore 20.30 panenutrice, interpretano il pane gli chef:

Franco Aliberti Tre Cristi, Milano

Corrado Assenza Caffè Sicilia, Noto

Luca Lacalamita LuLa, Trani

Antonio Lebano Terrazza Gallia, Milano

Riccardo Monco e Alessandro Della Tommasina Enoteca Pinchiorri, Firenze

Errico Recanati Ristorante Andreina, Loreto

Domingo Schingaro Borgo Egnazia, Savelletri

Salvatore Vicari Ristorante Vicari, Noto

Antonio Zaccardi Pashà, Conversano

Selezione vini Varvaglione a cura di Lo Chalet dei Gourmet, birra Baladin.

Spettacolo musicale a cura di Federico l’Olandese Volante.

Cena di beneficenza a favore del progetto Laboratorio del Pane nel reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo.

e al termine della serata tutti giù per terra a guardare le stelle

