Tutti a Candela per la grande Festa del grano

La Capitanata è da sempre definita il granaio d’Italia ed allora perché non dedicare, proprio in Provincia di Foggia, una festa a questa meravigliosa risorsa? Hanno pensato di farlo a Candela, che nei giorni 10 e 11 agosto vivrà la III Edizione della “Grande Festa del Grano”.

Sarà un’occasione per riscoprire e valorizzare le antiche tradizioni contadine, degustare piatti tipici, ammirare la stupenda collezione di macchine agricole d’epoca della ditta De Vitto & Figli e trascorrere ore di divertimento e spensieratezza all’interno della bellissima “Villa Torre Bianca”, antica dimora dei principi Doria, riqualificata dall’Amministrazione guidata dal Sindaco di Candela Nicola Gatta.

Saranno dunque due i giorni dedicati all’agricoltura un doppio appuntamento nel segno del grano e della sua storia millenaria, grazie all’evento organizzato dal Comune di Candela in collaborazione con la Proloco.

Super ospite Lorenzo Fragola che si esibirà l’11 agosto alle 21.30, con un concerto che permetterà di ascoltare dal vivo i brani contenuti nel suo terzo progetto discografico “Bengala”, concept album che racchiude i rischi, gli incontri, le incognite e le sorprese dei suoi ultimi due anni, in cui è stato impegnato a ritrovare un equilibrio tra la sua persona e il suo “personaggio”.

Talento cristallino e autore di hit come D’improvviso, Siamo Uguali e #Fuori c’è il sole, Lorenzo proporrà durante il live i suoi pezzi più gettonati, come il singolo di debutto The reason why, il brano sanremese Infinite volte e il tormento della scorsa estate L’esercito del selfie feat. Arisa, prodotto da Takagi & Ketra, che ha raggiunto il Triplo Platino in sole tre settimane.

Questo il programma completo della manifestazione:

Venerdì 10 agosto “LA GARANDE FESTA DEL GRANO” Parco del Grano Villa Torre Bianca

Apertura “Parco del Grano” ore 11.00

Visita all’ esposizione meccanico agricola d’epoca ore 11.30

Rievocazione delle antiche tecniche di mietitura e trebbiatura ore 12.30

Apertura pomeridiana Parco del Grano ore 17.00

Area giochi per bambini con gonfiabili ore 17.30

Raduno trattori d’epoca e moderni per sfilata lungo le vie cittadine ore 18.30

Benedizione dei macchinari agricoli ore 20.00

Rievocazione delle antiche tecniche di mietitura e trebbiatura con spettacolo di danze popolari ore 20.30

“PASTA DI PUGLIA” degustazione di primi piatti con spettacolo musicale a cura del gruppo “MUSIKANDO BIG BAND” ore 21.00

Sabato 11 agosto LA GARANDE FESTA DEL GRANO Parco del Grano Villa Torre Bianca

Apertura Parco del Grano ore 10.30

Rievocazione delle antiche tecniche di mietitura e trebbiatura ore 11.30

Apertura pomeridiana parco del grano ore 17.00

Rievocazione delle antiche tecniche di mietitura e trebbiatura ore 18.00

Lorenzo Fragola in Concerto ore 21.30

Ticket di 3,00 € ingresso illimitato per entrambi i giorni compreso il concerto di Lorenzo Fragola