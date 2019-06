Al GrandApulia il gran finale di 'Dance for love' con il ballerino di 'Amici' Marcello Sacchetta

Domenica 30 giugno sarà Marcello Sacchetta, ballerino e conduttore del daytime di Amici su Real Time, il giudice che decreterà i vincitori della seconda edizione di DANCE FOR LOVE e assegnerà un premio speciale ai migliori performer del contest di danza proposto anche quest’anno dal GrandApulia. Il Centro Commerciale per tre settimane ha coinvolto 35 scuole di ballo di Foggia e provincia, che hanno scelto di mettersi in gioco per una giusta causa.

Ogni scuola, infatti, ha scelto di sfidarsi a suon di passi di danza per sostenere le attività di associazioni del territorio che operano nel sociale. La squadra vincitrice della gara permetterà all’associazione scelta di aggiudicarsi un premio di 500 euro. Con Dance for love il GrandApulia dimostra ancora una volta il suo attaccamento al territorio e la volontà di essere riconosciuto come luogo di aggregazione e non solo di shopping.