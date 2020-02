Gran Prix di Goriziana: Lucera ospita la competizione nazionale con 300 giocatori da tutta Italia

Partirà sabato 22 febbraio il ‘Gran Prix di Goriziana’, gara libera nazionale con regolamento FIBIS 2019/2020.

Più di 300 giocatori, per nove giorni da ogni parte d’Italia si ritroveranno intorno al “tavolo verde” a gareggiare per arrivare in vetta al montepremi, il tutto costruito e organizzato in una Sala Eventi, presso l’Hotel-Ristorante HORI Balconata 2.0 a Lucera (FG).

La prima scommessa in Capitanata, il secondo evento nazionale del Sud-Italia dopo Saint-Vincent, grazie ai due main sponsor HORI SRL, ASD ROLLY con l’esclusiva collaborazione official partner SUD BILIARDI SRL.

Appuntamento a Lucera in Viale Ferrovia, 15 presso HORI Balconata 2.0 con inizio ore 15.00 e finalissima a partire dalle ore 10.30.

Per info evento, prenotazioni hotel e ristorante: 0881.546725

0881.520050

info@hori.srl