'Luce in scena' festeggia dieci anni di attività: Gran galà al 'Giordano' e tre giorni di lezioni gratuite (recitazione, danza e canto)

La Compagnia "Luce in scena" festeggia dieci anni. Per celebrare l'evento, lunedì 30 settembre presso il Teatro Umberto Giordano (ore 20.30) si terrà un Gran Galà dello spettacolo con artisti e personaggi di fama nazionale, come Nadia Rinaldi (da anni protagonista negli spettacoli di Luce in Scena) e Claudio Insegno (attore, regista e doppiatore).

Interverranno: Il sindaco di Foggia Franco Landella, l’assessore alla Cultura e Spettacolo Anna Paola Giuliani, l’assessore alla Pubblica Istruzione Claudia Lioia.

Ospiti:

Ranko Yokoyama: Coreografa, prima ballerina della L. Falco Dance Company (New York) e ballerina del film “Saranno Famosi”

Jacopo Pelliccia: Performer di: Peter Pan il Musical, Evita e BillYElliot

Rosa Ricciotti: Mezzo Soprano

Maria Grazia Trentadue: Performer/Cantante, protagonista della Compagnia Stabile del Musical

Ripalta Bufo: Soprano

Giuseppe Marzio e Simona Ianigro: Attori/Performer/Formatori, protagonisti di: Giovanna D’Arco il Musical

Raffaella Porciatti: Cantante/musicista/performer

Davide Ventola e Armando Granato: Attori/Protagonisti di: Un piccolo flauto magico

Maria Grazia de Rosa: Artista/Scenotecnica/Docente

Simona Aprile: Pianista

Antonio Papa: Ballerino/ Coreografo

Gaetano Doto e Giorgia Pacca: Artisti/ performer

Claudia di Napoli e Francesca De Simone: Ballerine/docenti

Seguiranno tre giornate di Open Day, con lezioni gratuite per tutti, in programma da martedì 1 a giovedì 3 ottobre.

IL PROGRAMMA DELLE GIORNATE:

1 OTTOBRE - RECITAZIONE

BAMBINI (MUSICAL)DAI 6 AGLI 8 ANNI DALLE 17:00 ALLE 18:00

BAMBINI (MUSICAL)DAI 9 AI 12 ANNI DALLE 18:00 ALLE 19:00

RAGAZZI (MUSICAL) DAI 13 AI 25 ANNI DALLE 19:00 ALLE 20:00

ADULTI (SOLO RECITAZIONE) DAI 19 AI 70 ANNI DALLE 20:00 ALLE 21:00

2 OTTOBRE - DANZA -

BAMBINI (MUSICAL)DAI 6 AGLI 8 ANNI DALLE 17:00 ALLE 18:00

BAMBINI (MUSICAL)DAI 9 AI 12 ANNI DALLE 18:00 ALLE 19:00

RAGAZZI (MUSICAL) DAI 13 AI 25 ANNI DALLE 19:00 ALLE 20:00