Giulio Montecalvo presenta il suo ultimo libro “L'Amore per la Terra e L'Amore per l'Arte”. L'appuntamento per sabato 19 Ottobre 2019, alle ore 18,00 presso il Cine Teatro "Don Ciccio", con la giornalista Flora Baldi.

Ad aprire l’appuntamento saranno i saluti del Sindaco di Castelluccio dei Sauri, Antonio Del Priore, con gli interventi dell'Assessore alla Cultura, Antonio Di Domenico e alle letture il docente, Vittorio Grassi.