Giusy Ferreri torna sul Gargano: la cantante palermitana in concerto a Peschici

Giusy Ferreri torna in Capitanata. Lo farà con un concerto a Peschici, in programma domenica 21 luglio. La cantante palermitana, divenuta famosa nel 2008 dopo la sua partecipazione alla prima edizione di X Factor, con il singolo "Non ti scordar mai di me", si esibirà in Piazza Pertini. Inizio del concerto alle ore 21.