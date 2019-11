"La verità del mare" di Scaglione alla libreria Orsa Minore

L’autore del noir La figlia, Giuseppe Scaglione, torna a San Severo con il suo nuovissimo romanzo. All'Orsa Minore presenterà "La verità del Mare".

Alla metà degli anni ’90 Giulio Ranieri è un giovane professore di storia dell’arte, disincantato e inquieto, segnato dalla tragedia che lo ha reso orfano dall’infanzia. Per caso si propone come scrittore e riceve un’interessante offerta che viene però apertamente osteggiata dalla fidanzata Marisa. Giulio sceglie così di prendersi un anno sabbatico, da dedicare alla scrittura e all’eventuale decisione circa il matrimonio e il lavoro. Va a vivere in un paesino sulla costa, dove presto stabilisce un profondo rapporto di affetto con Gloria, la matura padrona di casa, e si scontra con Flavio, il sessantenne e misterioso coinquilino. Al suo pari figure tormentate da un passato scomodo saranno per lui l’impulso ad avviare un percorso di introspezione, e proprio quando meno se lo aspetta, verrà coinvolto da un vortice di accadimenti ai quali si lascerà andare ma, vivendoli fino in fondo, comprenderà finalmente le verità di se stesso e dell’amore.

Giuseppe Scaglione è nato e vive a Bari, ha svolto attività giornalistica come critico d'arte ed è stato curatore di mostre e altri eventi. Dal 2016 ha un suo blog, Correlazioni - Arte & Cultura, che pubblica recensioni e approfondimenti di arte, poesia e narrativa. Lavora in un Istituto di credito nazionale e ha rivestito per oltre vent'anni il ruolo di direttore di filiale. Nel 2017 ha pubblicato il noir La figlia (Robin Edizioni).

Appuntamento in programma venerdì 15 novembre.