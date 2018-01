Presentazione del ‘graphic novel’ e workshop: Giuseppe Guida protagonista al MAT

Giovedì 1 febbraio, dalle ore 9.30, presso l’auditorium del MAT Museo dell’Alto Tavoliere di San Severo, si svolgerà la presentazione del graphic novel “Michelangelo. La parete perfetta” (Round Robin, Roma, 2017), collana ’Bolina’, di Giuseppe Guida e Giuseppe Cesaro, copertina di Claudio Villa. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di San Severo in conformità all’azione programmatica dell’Amministrazione che valorizza e sostiene soggetti privati ed Associazioni Culturali promuovendo attività tese allo sviluppo e alla promozione della cultura ai fini della crescita individuale e collettiva dei cittadini.

Contestualmente, nel corso della mattinata, il disegnatore Giuseppe Guida terrà un workshop con la partecipazione degli studenti delle scuole secondarie di Secondo Grado di San Severo: le classi 4° AAS scenografia, 4° AAA architettura, 3° ARA arti figurative, 2° ARA arti figurative del Liceo Artistico ‘E. Pestalozzi’ di San Severo e la classe 3° SAA scienze applicate del Liceo Scientifico ‘C. Rispoli’ di San Severo.

Il graphic novel “Michelangelo. La parete perfetta” nasce nell’ambito del progetto ART&BALLONS, che ha come enti promotori l’ANISA (Associazione Nazionale Insegnanti Storia dell’Arte) ed il MIUR, ed è il primo volume della collana dedicata alla Storia dell'Arte a Fumetti della casa editrice di Roma “Round Robin”. ARTE&BALLONS è un progetto rivolto a studenti e docenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado e intende proporsi come esperienza pilota volta a promuovere sperimentazioni didattiche per valorizzare l’insegnamento della storia dell’arte e dell’educazione al patrimonio artistico attraverso la narrazione e la creatività dei giovani, in collaborazione con Enti Museali, Istituti Scolastici ed Imprese Culturali. Le attività del progetto coinvolgono gli studenti di varie regioni italiane del centro sud, attraverso laboratori creativi con l’obiettivo di acquisire familiarità con il linguaggio espressivo del fumetto, della sceneggiatura e del disegno e di avvicinare alla storia del fumetto anche in una prospettiva socio-culturale che ponga questa forma di narrazione in rapporto con la pittura e l’architettura;

La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali di Francesco Miglio. Sindaco della Città di San Severo, Celeste Iacovino, Assessore alla Cultura, e Simona Venditti, Assessore alla Pubblica Istruzione, e con l’introduzione di Elena Antonacci, direttrice del MAT Museo dell’Alto Tavoliere.

Durante il workshop saranno trattati i seguenti argomenti:

Il Fumetto e la Storia dell’Arte: il linguaggio del Fumetto costruito per restituire attraverso la nona arte la semplicità per conoscere uno dei più grandi artisti italiani come Michelangelo Buonarroti;

Lo Storyboard e gli studi degli ambienti (Roma, Ponte Sisto, il Vaticano); studio dei personaggi (Michelangelo, Tommaso, il Papa);

Le tecniche di realizzazione del Graphic Novel: i materiali utilizzati, Gli Acquerelli;

proiezione e studio delle tavole del Graphic Novel;

Il Graphic Novel: com’è strutturata una novella grafica;

La sceneggiatura del Graphic Novel ‘Michelangelo. La parete perfetta’. Il tema sarà affrontato da Francesca Capone, responsabile del lettering ed esperta di linguaggio del Fumetto.

Il dibattito sarà moderato da Antonello Vigliaroli, operatore culturale del MAT.

L’iniziativa rientra nelle attività di promozione del fumetto e del suo linguaggio che il MAT Museo dell’Alto Tavoliere di San Severo persegue da anni anche grazie alle attività svolte dal centro di documentazione SPLASH Archivio ‘Andrea Pazienza’, sezione del museo.

‘Michelangelo. La parete perfetta’ (Round Robin, Roma, 2017), collana ‘Bolina’

SINOSSI

Tommaso descrive i sogni facendoli diventare colore. Vuole che la parete ricurva sotto Ponte Sisto diventi la sua tela. Un punto luce nella città eterna. La parete perfetta. All’improvviso la suggestione si trasforma in realtà e un vecchio prende vita di fronte a lui raccontando un’altra storia e un’altra parete. Quell’uomo è Michelangelo e resterà con il ragazzo fino all’alba.

AUTORI

Giuseppe Cesaro. Sono nato in una casa equidistante da due mari: la "Baia del silenzio" e la "Baia delle favole". Forse per questo amo così tanto le parole e fatico a restare attaccato alla realtà. Vivo di parole. Le più belle le regalo, quelle così-così le vendo, le poche che restano le tengo per me. Ho pubblicato articoli, saggi, racconti, biografie, monologhi, romanzi e testi di canzoni. Ho ricevuto critiche esaltanti e vinto premi importanti, ognuno con un nome diverso. Mai con il mio. "La parete perfetta" è la mia prima graphic-novel. E la quarta cosa che porta il mio nome, dopo "Aghi di pino", "Stronzate" e me stesso.

Giuseppe Guida. Classe 74 è responsabile e Docente della Scuola di Fumetto Inkiostro di Foggia. Dopo diverse collaborazioni con ComicOut, Dylandogofili, Verticalismi, disegna per Primiceri Editore, Arno Kowalsky 4.0, premiata nel 2012 al Fullcomics Milano come Miglior Graphic Novel. Nel 2015 ha pubblicato per Notes edizioni la Graphic Novel per ragazzi ‘Scampia Storytelling’. È in uscita la sua ultima Graphic Novel per Edizioni Inkiostro “Zilf”.

Per informazioni :

MAT Museo dell’Alto Tavoliere

Piazza san Francesco, 48

71016 San Severo FG

Tel. 0882.339611

Email: museocivicosansevero@alice.it