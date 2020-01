Foggiano sbanca l'Eredità: Giuseppe da San Marco in Lamis scrive 'Gravità' e vince 50mila euro

Vince e convince Giuseppe Cursio, 31enne residente a Roma ma originario di San Marco in Lamis in provincia di Foggia, che nella puntata dell'Eredità del 29 gennaio 2020 ha portato a casa ben 50mila euro in gettoni d'oro per la gioia di amici, parenti, concittadini e semplici conoscenti.

Sul filo di lana Giuseppe, laureato in Scienze della Comunicazione, ha indovinato la parola esatta scrivendo 'Gravità'. Gran finale e gran chiusura con l'applauso del pubblico, il rito del brindisi e i complimenti del conduttore Flavio Insinna.