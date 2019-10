La Capitanata terra di pizzaioli talentuosi: Giuseppe Cecca è terzo al mondiale di pizza piccante

La Capitanata, terra complessa e ricca di problematiche, ma dove non mancano i talenti. Come quello di Giuseppe Cecca, giovane pizzaiolo di Candela. Ha solo 23 anni, ma le idee ben chiare. In primis, quella di non lasciare la propria terra, malgrado le innumerevoli difficoltà, e di dare un piccolo contributo per darle lustro.

Lo scorso 23 ottobre, con grande coraggio e determinazione, Cecca ha deciso di partecipare alla diciannovesima edizione del campionato mondiale di pizza piccante nella splendida cornice di Scalea.

Nel torneo, vinto da un altro talento di Capitanata, il carapellese Johnny Rinaldi, la giuria tecnica ha premiato Cecca con un terzo posto: "Sono ben consapevole delle criticità che presenta il mio territorio, ma ho deciso di non arrendermi sperando di fare qualcosa di bello”, le parole del 23enne di Candela.